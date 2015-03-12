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Во Владивостоке автолюбитель решил «пободаться» с полицейскими

Во Владивостоке автолюбитель решил «пободаться» с полицейскими

Фото: nativeenglishspain.blogspot.com

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение о том, что в районе улицы Некрасовской водитель автомобиля «Хонда Стрим» препятствует проезду полицейской машины.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, конвойный наряд  вез осужденного  на автомобиле с включенными проблесковыми маячками.  На  улице Некрасовской спецавтомобилю перегородила проезд «Хонда Стрим».  Водитель «Хонды» пытался спровоцировать конфликт с сотрудниками полиции.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.  В отношении 27-летнего жителя краевого центра  составлен протокол по части 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка).

Решением  суда  Первореченского  района Владивостока  правонарушитель привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на 7  суток. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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