Во Владивостоке автолюбитель решил «пободаться» с полицейскими

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение о том, что в районе улицы Некрасовской водитель автомобиля «Хонда Стрим» препятствует проезду полицейской машины.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, конвойный наряд вез осужденного на автомобиле с включенными проблесковыми маячками. На улице Некрасовской спецавтомобилю перегородила проезд «Хонда Стрим». Водитель «Хонды» пытался спровоцировать конфликт с сотрудниками полиции.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении 27-летнего жителя краевого центра составлен протокол по части 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка).

Решением суда Первореченского района Владивостока правонарушитель привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на 7 суток.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]