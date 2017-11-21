Выставка-ярмарка «Все по 3500» вновь радует приморцев разнообразием. Видеорепортаж Ольги Артемовой
Столбик термометра с каждым днем напоминает о том, что в Приморье полноценно пришла весна. А это значит, что настала пора сменить гардероб верхней одежды. Выставка-ярмарка «Все по 3500» вновь радует приморцев разнообразием новых моделей курток и доступной стоимостью. Масштаб ярмарки стал значительнее больше.
Весна пришла, а вместе с ней появляется желание сделать свой образ более ярким и легким. Посетители в спорткомплексе «Динамо» с самого утра. У коллекции демисезонных обновок выстраиваются очереди. Богатая подборка курток впечатляет: широкий размерный ряд и цветовая палитра, хороший выбор мужских и женских моделей. Радует ценовая политика от организаторов — любая куртка здесь стоит 3 500 рублей.
Ирина Хинчагова, продавец-консультант: «На нашей выставке представлены все актуальные модели сезона до 72 размера включительно. Дорогие горожане, приходите, мы поможем вам с выбором!»
Доступно и практично — за это горожане ценят куртки. Ритм города и переменчивый приморский климат диктуют свои правила.
Любовь Александрова, покупатель: «Весной хочется открытой быть!»
Тем, кто еще не успел лично оценить разнообразную линейку, организаторы советуют поторопиться. Большая коллекция курток в спорткомплексе «Динамо» пробудет до 1 апреля включительно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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