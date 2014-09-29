Все для будущих чемпионов. В Дальнегорске после реконструкции открылся спорткомплекс «Гранит». И теперь дети и взрослые могут тренироваться в отремонтированных и хорошо оборудованных залах.

Хорошее освещение, мощная вентиляция, удобное покрытие. Тренировки в таких условиях - продуктивнее, а мечты о спортивном будущем - глобальнее.

Стараться быть ещё быстрее, выше, сильнее - юных спортсменов вдохновил ремонт, который недавно завершили в спортивной школе «Гранит». Теперь здесь обновлены и оборудованы залы для занятий мини-футболом, тяжелой атлетикой, настольным теннисом, тхэквондо, боксом, футболом, хоккеем, волейболом, бадминтоном, шахматами.

Владимир Фадеев, директор МБУ СШ «Гранит» г. Дальнегорска, восьмикратный чемпион мира по ледовому спидвею (мотогонки на льду), чемпион Европы и России, Заслуженный мастер спорта России, Почетный гражданин г. Дальнегорска: «Все сделано для того чтобы дети занимались спортом, и, знаете, в хорошем зале грех не показать хороший результат».

Ремонт в «Граните» проходил в несколько этапов с 2014 года. Начали с ремонта кровли, основного спортивного зала и вестибюля. В прошлом году было заменено сантехническое и электрооборудование, утеплен фасад, отремонтированы малые залы бокса, кассы, пункта проката и гараж. Все работы были выполнены за счет краевого и местного бюджетов.

Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края: «В целом сделано было все, предстоит еще следующая работа и следующий этап».

Предстоит реконструкция футбольного поля - там обновят трибуны и покрытие, а на месте гаревого планируют построить крытый ледовый дворец.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]