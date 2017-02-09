«Наука 2.0»: Что позволит российской науке стать одной из самых влиятельных в мире?

Программа «Наука 2.0» — о новейших разработках, проектах будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои нашей программы — инженеры, ученые и изобретатели. Они меняют наш мир день за днем, создавая новые технологии, которые нас окружают. В этой программе:

- Во Владивостоке в полную силу заработают мощные научно-образовательные центры. Развитие российской науки выходит на новый уровень.

- Приморские ученые решают, как ликвидировать «экологическую бомбу» в бухте Золотой Рог.

- Послание внеземного разума или матрица вселенной? Что зашифровано в математической константе? Научный мир отметил международный День числа Пи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]