Один из старейших жителей Владивостока отметил 104-летний день рождения
Один из старейших жителей Владивостока 15 марта отметил 104-летний день рождения. Ветеран войны, моряк и поэт Ефим Гольдберг уже выпустил несколько авторских книг, а сейчас задумывается о написании мемуаров. Рассказать есть о чем: окончание Великой Отечественной Ефим Гольдберг встретил в Берлине, мирную жизнь он посвятил морским странствиям. Поздравить ветерана приехал депутат Госдумы Владимир Новиков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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