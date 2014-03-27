Во Владивостоке пройдет неделя профилактики «Остановить туберкулез»

В рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения 24 марта, на следующей неделе студентам колледжей краевой столицы расскажут о ситуации этого заболевания в России, способах его профилактики и ранней диагностики.

Организаторами третий год подряд выступают активисты общественного объединения «Волонтеры-медики», студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета испециалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр». Главная задача – предотвращение распространения опасного заболевания в молодежной среде.

О симптомах и возможности лечения подросткам расскажут в доступной форме в течение одного урока. В конце лекции «Остановить туберкулез» слушателям раздадут тематические буклеты. Также консультанты будут готовы ответить на все интересующие вопросы по этой теме.

Профилактические мероприятия «Остановить туберкулез» состоятся во Владивостоке:

• 20 марта – КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» (ул. Прапорщика Комарова, 4);

• 20 марта – КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» (ул. Бородинская, 16);

• 21 марта – КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» (ул. Шепеткова, 60);

• 22 марта – КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса» (Океанский проспект, 119).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]