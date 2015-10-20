Людмила Талабаева: Цирк Владивостока нужно передать в собственность края
«Вести: Приморье. Интервью» с Людмилой Талабаевой, членом Совета Федерации РФ.
Сенатор резко высказалась: "Росцирк 20 лет ни копейки не вкладывал в цирк, Приморский край вложил в ремонт 600 млн. Ему сказали спасибо и все? Так не пойдет"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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