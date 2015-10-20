Людмила Талабаева: Цирк Владивостока нужно передать в собственность края

«Вести: Приморье. Интервью» с Людмилой Талабаевой, членом Совета Федерации РФ.

Сенатор резко высказалась: "Росцирк 20 лет ни копейки не вкладывал в цирк, Приморский край вложил в ремонт 600 млн. Ему сказали спасибо и все? Так не пойдет"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]