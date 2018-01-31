Тигрица, раненая в Хабаровском крае, перенесла вторую операцию в Приморье

15 марта в МРОО «Центр «Тигр» тигрице, раненой в Хабаровском крае, была проведена вторая операция. Несмотря на то, что обе операции прошли успешно, состояние редкой кошки по-прежнему расценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на центр «Амурский тигр».

Второе хирургическое вмешательство — плановое мероприятие, которое было необходимо для пресечения дальнейших осложнений. Специалисты осмотрели шов от предыдущей операции, который, с их слов, заживает хорошо.

«Сегодня тигрице обработали раневой канал и шов от предыдущей операции, - комментирует директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко. – Хищнице также сделали ультразвуковое обследование и ЭКГ, которые патологий не показали. Состояние тигрицы – стабильно тяжелое».

Специалисты отмечают, что из-за полученных травм тигрица уже никогда не сможет вернуться в дикую природу. Если восстановление полосатой будет давать положительные результаты, у нее есть возможность получить московскую прописку. В этом случае сложную операцию по восстановлению раздробленного сустава лапы животного, будут делать столичные специалисты. Пока же судьба раненой тигрицы в руках приморских врачей.

Сейчас пациентка находится в карантинном блоке под пристальным наблюдение специалистов. Тигрице дают антибиотики и вводят обезболивающие препараты.

«Радует, что тигрица не сдается. Несмотря на то, что она не будет выпущена в дикую природу, тигрица достойна того, чтобы жить, пусть даже в неволе. При этом мы должны сделать всё, чтобы, если случится чудо, и она выкарабкается, она смогла свободно перемещаться по вольеру без посторонней помощи. К сожалению, в нашем случае даже самые современные материалы не смогут обеспечить лапе былую подвижность. Как только тигрице станет лучше, мы обеспечим её отправку в Москву и проведение всех необходимых операций. Держим за тигрицу кулаки и надеемся, что она ещё примет участие в размножении и пополнит популяцию генетически чистых амурских тигров в неволе», - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Напомним, 6 марта 2018 года раненую тигрицу нашли на лесовозной дороге в заказнике «Матайский» в Хабаровском крае. Зверя оперативно перевезли в центр реабилитации в Приморье, прооперировали.

На данный момент, полиция занимается поисками браконьера, который стрелял в краснокнижного зверя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]