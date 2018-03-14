В зоопарке под Владивостоком — очередное чудо природы: среднеазиатская овчарка Эльза взяла на воспитание маленького леопарда.

Напомним, собака прославилась своей дружбой с львицей Астрой. Маленькая хищница появилась в зоопарке в двухмесячном возрасте, ранее она росла со своими братьями, и чтобы на новом месте животному не было скучно, ему приобрели друга — щенка среднеазиатской овчарки.

Теперь овчарка Эльза «взяла на поруки» нового «члена семьи» — леопардессу Милашу. Собака, как отмечают хозяева зоопарка, очень бережно относится к леопарду и даже выгуливает Милашу.

Отметим, Эльза и Астра родились в один день — сейчас им по 7 месяцев. Леопард Милаша рождена в зоопарке под Владивостоком от пары леопардов Влада и Алены, выкормлены собакой — золотистым ретривером Тэсси. Милаше сейчас 5 месяцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]