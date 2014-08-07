На благоустройство моногородов Приморья направлено более 83 млн. рублей

В Приморье к моногородам относятся девять территорий – города Дальнегорск, Арсеньев, Спасск-Дальний, посёлки городского типа Лучегорск, Светлогорье, Ярославский, Восток, Новошахтинский и посёлок Липовцы. Все девять монопрофильных муниципальных образований края в прошлом году реализовали проекты по улучшению качества городской среды. На эти цели некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» направила 83,7 миллиона рублей. Работа шла по программе «Пять шагов благоустройства повседневности».

Как сообщили в администрации края, участие в этой программе помогает моногородам привлечь дополнительное финансирование.

«Основная потребность для регионов Дальнего Востока – это люди. Привлечь профессионально подготовленные кадры, не просто поработать вахтово, а перевезти сюда семью, можно только создавая комфортные условия. Это качественное медицинское образование, доступные детские сады и школы, качественное жилье по разумной цене. Для моногородов, для небольших населенных пунктов Приморья (Липовцы, Светлогорье) – обеспечение жителей социально значимыми услугами особенно актуально. И при этом важно, чтобы жители включались в процесс перемен. Наверное, самый простой и понятный способ для этого – участие в программах благоустройства. Например, предлагают свое видение будущего города, участвуют в творческих конкурсах, голосуют за лучше проекты. Это все помогает вместе сформировать перспективный план развития города, ведь основа – это жители. Кроме того, участие в программах "5 шагов благоустройства" еще и помогает моногородам привлечь дополнительное финансирование – проекты-победители получат ощутимую финансовую поддержку из краевого бюджета, создадут новые рабочие места», – отметил вице-губернатор Константин Богданенко.

Так, для Арсеньева знаковым проектом стала организация центра молодёжного досуга в библиотеке. В здании сделан капитальный ремонт, установлено современное оборудование. Теперь литература предоставляется как в печатном, так и в электронном виде, работают игровые клубы. Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья оборудован специальный кабинет. За счет проведения культурно-просветительских мероприятий для молодежной аудитории возросло число посетителей.

В посёлке Новошахтинский воплотилась в жизнь мечта юных горожан: в парковой зоне обустроен велороллердром, где можно кататься на коньках зимой, на роликах – летом. В ходе удалось вовлечь в работу молодежь и реализовать заметный для поселка проект с малым бюджетом.

В Липовцах благоустроен центральный парк. Совместно с трудовыми отрядами облагорожена площадка рядом с Домом культуры и стадионом, там установлены воркауты, сделан роллердром. В Ярославском сделан комплексный ремонт центральной улицы, что позволило упорядочить пешеходные и автомобильные потоки. Отремонтирована территория и построена уличная сцена вокруг ДК «Металлург», тем самым созданы условия для массового отдыха жителей и гостей города.

В Востокском городском поселении благоустроены площадь и одна из центральных улиц. Отремонтирован зрительный зал в местном Доме культуры – в нём установлено современное кинооборудование. Обновлена пешеходная зона автомобильного моста через реку. Для удаленного поселения с населением менее четырех тысяч человек – это проекты значительного масштаба.

Справочно:

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» учреждена Внешэкономбанком в октябре 2014 года. Работа Фонда направлена на формирование условий для создания новых рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием, и привлечение инвестиций в моногорода за счет реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Фонд осуществляет софинансирование расходов субъектов РФ и муниципальных образований при строительстве или реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для новых инвестиционных проектов, участвует в финансировании инвестиционных проектов, выполняет функции проектного офиса по развитию моногородов, формирует команды, управляющие проектами развития моногородов, для стабилизации их социально-демографического и экономического статуса. Деятельность Фонда регламентируется правилами предоставления субсидий из федерального бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]