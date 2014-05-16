Приговор по делу об убийстве в Приморье 10-летней давности вступил в законную силу

Ранее коллегия присяжных заседателей Приморского краевого суда вынесла обвинительный вердикт двум жителям города Владивостока, 1972 г.р. и 1977 г.р., которые признаны виновными в убийстве своего знакомого.

Присяжные заседатели сочли доказанным, что подсудимые совершили убийство своего знакомого (1983 г.р.) в июне 2007 года в селе Екатериновка Партизанского района.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, отдыхая на берегу озера, между потерпевшим и одним из фигурантов возникла ссора, в ходе которой последний стал душить веревкой своего оппонента. Второй фигурант, по просьбе друга, держал потерпевшего до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни.

После этого злоумышленники завернули труп в рыболовную сеть, загрузив тело в лодку. Отплыв от берега, один из фигурантов при помощи ножа сделал несколько надрезов в области живота убитого, чтобы в дальнейшем избежать всплытия тела, а затем скинули труп в воду.

Вернувшись на берег и осмотрев куртку потерпевшего, один из соучастников похитил из нее порядка 700 тыс. рублей.

Длительное время убитый считался пропавшим без вести, однако, по инициативе прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ).

Производство по делу было приостановлено вплоть до момента обнаружения в апреле 2016 года (в связи с обмелением водоема) трупа.

Суд назначил подсудимым наказание, приближенное к максимально возможному (с учетом положений уголовного закона, действовавших в 2007 году), в виде лишения свободы на срок 13 и 11 лет.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, отказав в удовлетворении жалоб стороны защиты. Приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]