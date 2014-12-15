Управляющие компании Владивостока не справились с уборкой снега
Жители Владивостока остаются недовольными качеством уборки снега на придомовых территориях. По их жалобам и в ходе ежедневных рейдов сотрудники администрации города выявляют недобросовестные управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Информацию о тех, кто не позаботился об очистке от снега и наледи лестниц, пешеходных зон и дорог на придомовых территориях, передают в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию для привлечения к административной ответственности таких обслуживающих организаций.
В числе тех, кто плохо справился с уборкой снега в районе, – управляющая компания Фрунзенского района. Она не приняла должных мер по уборке снега и наледи возле домов на улице Посьетской, 36 и 40, Фонтанной, 31, Алеутской, 43 и по некоторым другим адресам.
Недобросовестно к своим обязанностям подошла и УК «Эту», она не приняла должных мер по уборке снега на Океанском проспекте, 13. Также в число нарушителей вошло и ТСЖ «Аврора» с домом № 17 по улице Авроровской.
Однако, есть во Фрунзенском районе города и те обслуживающие организации, которые вовремя и добросовестно подошли к своим обязанностям по уборке снега на подведомственных территориях. Положительная оценена работа ТСЖ «Берег» с домом № 52 по улице Станюковича и некоторых других компаний.
Рейды по выявлению и привлечению к ответственности УК, ТСЖ, ЖСК за неубранные от снега придомовые территории продолжаются во всех районах Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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