В Приморье разработают перспективный на золото и медь участок
В Приморье в пределах Малахитового рудного поля будут искать медно-порфировое орудинение с золотом. Поисковые работы проведет с 2018 по 2020 года АО «Дальневосточное ПГО» (г. Владивосток, входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология). Исследование территории пройдет в начале 2018 года.
Участок общей площадью в 38 км2 расположен на территории Пожарского района. Ранее здесь уже проводились геологические исследования, в результате которых была выявлена золото-меднопорфировая минерализация. Теперь же до конца 2020 года приморским геологам предстоит оконтурить рудоносные структуры с прожилково–вкрапленной сульфидной минерализацией и оценить масштабы медно-порфирового оруденения, а также выделить перспективные участки и оценить прогнозные ресурсы меди по ним по категориям Р1 и Р2.
Уже сегодня специалисты говорят о возможности обнаружения в пределах участка Малахитовый месторождения меди с ресурсами не менее 1 млн 300 тысяч тонн.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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