Анонс на 17 марта

17 марта в 13.30 во Владивостоке в школе-интернате для одаренных детей имени Н.Н. Дубинина (ул. Чапаева, 5) пройдет турнир по шахматам памяти Народного учителя СССР Николая Дубинина.

17 марта в 10.00 в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) стартует чемпионат города по тхэквондо. В мероприятии примут участие около 160 спортсменов в возрасте от 10 лет и старше.

17 марта в 11.00 в кампусе ДВФУ (корпус D, ауд. D733) — турнир для школьников «Программирование: первый шаг». В соревнованиях примут участие ученики 5-7 классов из городов Приморского края с нулевым и начальным уровнем подготовки в области программирования.

17 марта в 15.00 в кампусе ДВФ (корпус D, ауд. D738) — бесплатные курсы по подготовке ко всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». Преподаватели кафедры русского языка и литературы Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ предложат участникам вспомнить теорию и попрактиковаться в использовании различных правил орфографии и пунктуации.

17 марта в 19.00 на льду «Фетисов-Арены» - шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

17 марта на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, ауд. 2903, вход со стороны театра «Андеграунд») – «бесплатная лекция для садоводов и огородников «Огурцы: сорта, адаптированные к местным условиям, рекомендации по способам и агротехнике выращивания в открытом грунте и плёночных укрытиях».

17 марта во Владивостоке - Открытое Первенство Приморского края по джиу-джитсу.

17 марта во Владивостоке - Открытый Кубок Приморского края по стендовой стрельбе, 1-й этап.

17 марта в Тамбове - матч ФК «Тамбов» – ФК «Луч-Энергия» (Владивосток). 28 тур Фонбет- Первенства ФНЛ России среди мужских команд.

17-18 марта во Владивостоке - Открытое Первенство Приморского края по дзюдо, ката-группа.

17-18 марта во Владивостоке (стрелковый тир на ул. Снеговая, 35) - первый этап открытого Кубка по пулевой стрельбе г. Владивостока.

17 марта - Родительская суббота Великого поста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]