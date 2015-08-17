Водитель «Марк 2», намотавший автомобиль на столб освещения, ездил без прав

Вечером 16 марта, в 22.15, на пульт дежурного отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение об автоаварии в районе дома №10 в поселке Аякс.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд дорожно-патрульной службы и реанимация.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 25-летний водитель автомашины «Тойота Марк 2», двигаясь со стороны улицы Бархатной в направлении улицы Академика Касьянова, в районе дома №10 в поселке Аякс не справился с управлением и буквально влетел в опору уличного освещения.

Водитель «Тойоты» получил закрытым переломом голени, а его 22-летняя пассажирка — сотрясение головного мозга и перелом лобной кости. Пострадавшие госпитализированы.

На момент автоаварии стаж вождения водителя составил 8 лет. В ходе проверки по базам ГИБДД стало понятно, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В феврале 2017 года суд признал его виновным и назначил штраф 30 тысяч рублей и лишил мужчину прав на 18 месяцев.

В отношении 25-летнего водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 за невыполнение водителем транспортного средства, лишенным права управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Административный материал передан в отдел полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Автомашина помещена на стоянку временного задержания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]