Анонс на 18 марта

18 марта — выборы Президента РФ. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

18 марта в 16.00 у мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке пройдет митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения России и Крымского полуострова. В связи с этим с 15.30 до 20.00 будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная от дома № 1а до пересечения со Светланским переулком. Объезд будет организован по улицам Семеновской, Алеутской, Светланской и Пушкинской.

18 марта в 10.00 во Владивостоке в школе-интернате для одаренных детей имени Н.Н. Дубинина (ул. Чапаева, 5) - турнир по шахматам памяти Народного учителя СССР Николая Дубинина.

18 марта в 10.00 во Владивостоке в фитнес-клубе «Атлантик Джим» (ул. Толстого, 41в) пройдет открытый турнир Владивостока по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, посвященный дню присоединения Крыма к России.

18 марта в 11.00 во Владивостоке (Дворец спорта «Юность», Океанский проспект, 43) состоится первенство по самбо среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений.

18 марта во Владивостоке, КСК «Фетисов Арена» - финальные игры краевого турнира по хоккею на Кубок Губернатора Приморского края (взрослые). В 13.00-14.45 – игра за 3-е место, 15.00-16.45 – игра за 1-е место, в 16.50 – награждение.

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.

18 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России.

18 марта - Первый в истории выход человека в открытый космос. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]