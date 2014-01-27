В Приморском крае началась вакцинация от клещевого энцефалита

Первая партия вакцин от клещевого энцефалита доставлена в лечебные учреждения Приморья. В этом году планируется привить около 50 тысяч человек. В приоритете — пенсионеры, дети и работники, чья профессия связана с поездками в лес. Для них процедура иммунизации бесплатна. Из бюджета края на противоклещевую вакцину выделено 10 миллионов рублей. Тем, кто не входит в льготную категорию граждан, подлежащих бесплатной иммунизации, можно сделать это на платной основе.

До начала сезона активности клещей осталось меньше месяца. Сейчас, по словам врачей, — лучшее время для вакцинации от энцефалита — болезни, которая поражает головной мозг. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в специализированных центрах. Главное условие — быть здоровым. Несмотря на то, что прививка на сегодня — единственный долговременный способ защиты от вируса, он подходит не всем. Никакие вакцины не дают стопроцентной защиты от заболеваний — среди привитых находится определенный процент людей, у которых не вырабатывается в силу особенностей организма необходимый уровень антител. Поэтому даже с прививкой на природе нужно вести себя аккуратно.

В Приморье эпидсезон по клещам длится 200-210 дней — это большой срок. К тому же в крае распространен дальневосточный генотип клещей, который вызывает более тяжелые формы заболевания. Клещи являются переносчиками не только энцефалита. Не менее опасно заразиться, например, боррелиозом. Напомним, что клещи становятся опасными с первыми оттепелями. Начало их активности в этом году ожидается уже в конце марта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]