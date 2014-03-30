Дальневосточный вокальный конкурс «Голоса Приморья» пройдет во Владивостоке
Дальневосточный вокальный конкурс «Голоса Приморья» пройдет во Владивостоке с 29 по 31 марта
Заявки на участие подали лучшие солисты и вокальные ансамбли из 25 муниципальных образований Приморского края. Также, уже не первый год, в конкурсе примут участие сильнейшие вокалисты из Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей.
Более 300 участников - представители разных профессий и ведомств, студенты, учащиеся музыкальных и образовательных школ - покажут вокальное мастерство и поборются за высокое звание «Лучший голос».
Конкурс будет проходить по номинациям: академическое, народное и эстрадное пение в разных возрастных категориях (от 6 до 36 лет и старше).
Конкурсные выступления участников будет оценивать профессиональное жюри из числа известных деятелей культуры и искусства Приморского края.
По итогам конкурса победители будут награждены специальными дипломами и памятными призами.
29 – 30 марта с 10.30 – пройдут конкурсные прослушивания на сцене Дворца культуры железнодорожников.
31 марта в 15.00 – состоится гала-концерт победителей на сцене Концертного зала Дворца культуры железнодорожников
Дальневосточный конкурс «Голоса Приморья» проводится уже в 26-й год подряд. Конкурс призван популяризировать вокальное и инструментальное творчество в детской и молодёжной среде, способствовать поиску, развитию и поддержке талантливых исполнителей в Дальневосточном регионе. Обладателями Гран-при прошлых лет становились известные в Приморском крае и за его пределами вокалисты Александр Пстыга, Люся Алексеенко, Анна Бохан, Алексей Виноградов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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