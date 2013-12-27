В аэропорту Владивостока изъято более 140 кг икры без документов

В Приморье специалисты Россельхознадзора не допустили ввоз более 140 кг мороженой икры мойвы. Продукция, у которой отсутствуют документы, помещена на изолированное хранение. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В пункт пропуска аэропорт Владивосток—Кневичи из Москвы поступил груз: икра мороженая общим весом 144 кг. Партия икры должна была быть поставлена в г. Артем. На товар отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и удостоверения качества.

В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Дальнейшее движение товара неподтвержденного качества остановлено, продукция помещена на изолированное хранение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]