Уникальная выставка картин коллекционера Антона Ольховского пройдет во Владивостоке
В Приморском краевом центре народной культуры (ул. Пушкинская, 25) с 19 по 25 марта будет проходить уникальная выставка картин коллекционера Антона Владимировича Ольховского «Мирья Сомородья». На выставке будет представлено около 30 картин из минералов, выполненных в стиле флорентийской и римской мозаик. Техника этого стиля заключается в использовании каменных пластин, причем рисунок на срезе камней всегда разный, что придает дополнительную цветопередачу и неповторимое настроение каждой работе. Выставка посвящена великому русскому поэту А.С. Пушкину.
При создании картин используются различные каменные породы, в основном это: сердолик, агат, яшма, лазурит, родонит, нефрит, мрамор, змеевик, чароит и другие.
Открытие выставки запланировано 19 марта в 17.00. Помимо этого в течение работы выставки на ней будет находиться Антон Ольховский, который расскажет о создании каждой картины и смысле, заложенном в них.
Вход на выставку свободный, время работы с 10 до 18.00.
Сюжетом картин, предложенных зрителям, послужил пейзаж, портрет, изображение животного мира, космических тел, также представлен былинный сюжет и картины в иконографическом стиле.
Флорентийская мозаика очень редкая техника и мастеров, работающих в этом стиле, можно пересчитать по пальцам. Но, благодаря коллекционеру Ольховскому, жителям Владивостока посчастливилось насладиться работами мастеров в этом виде творчества. Последний раз в нашем крае коллекционер выставлял работы ровно 10 лет назад.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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