В скором времени количество чемпионов и отличников ГТО в Приморье увеличится. Сразу в двух селах Партизанского района — Сергеевка и Владимиро-Александровское — распахнули свои двери новые спортивные объекты.

Спортзал в сергеевском Доме культуры после капитального ремонта преобразился. На его восстановление из краевого и муниципального бюджетов потратили более 8 миллионов рублей. Но результат превзошел все ожидания. Современному и многофункциональному спортивному комплексу позавидуют и жители крупных городов.

Денис Карагодин, житель с. Сергеевка: «Раньше тут вообще были полы с дырками, батареи страшные, паутина везде, тут вообще было страшно что-либо делать. А сейчас новые полы, кольца, сетка будет новая. Такой спортзал есть, есть возможности развиваться».

Татьяна Лебедянцева, учитель физкультуры СОШ с. Сергеевка: «Уже на протяжении многих лет наше село является лидером в районной Спартакиаде, в крае нас знают. Мы принимаем участие в Президентских играх, фестивале ГТО. Я думаю, что еще больше детей придет и из ближайших сел подъедут соревноваться, выступать на различных соревнованиях».

Еще одно спортсооружение появилось в районном центре — селе Владимиро-Александровское. Новый спортзал оснастили всевозможными тренажерами, рингом для единоборств, стойкой для приседаний со штангой и турником. Предусмотрели и вспомогательные помещения — раздевалки, душевые и тренерский кабинет. На спортивную стройку ушло 18 миллионов. Деньги нашли в краевом и районном бюджетах.

Виктория Белова, учащаяся СОШ с. Владимиро-Александровское: «Конечно, буду ходить в спортзал, такой светлый, хороший, тренажеры большие, удобный».

Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края: «Государственная программа развития физической культуры и спорта работает на территории Приморского края и благодаря ей мы реализуем такие проекты. Мы эту работу совместно с администрацией Партизанского района будем продолжать».

В том, что новые спортобъекты будут востребованы сомнений нет. Лучшее подтверждение, что в Партизанском районе занятия спортом в приоритете — успешные выступления местных спортсменов на краевых соревнованиях, а за ними недалеко и до медалей на дальневосточных и всероссийских стартах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]