Новости Спорт Видеорепортаж

QR Код этой страницы
Сегодня, 21:30
  0

В двух селах Партизанского района открылись новые спортивные объекты. Видеорепортаж Елены Ритус и Юлии Бояшовой

В скором времени количество чемпионов и отличников ГТО в Приморье увеличится. Сразу в двух селах Партизанского района — Сергеевка и Владимиро-Александровское — распахнули свои двери новые спортивные объекты.

Спортзал в сергеевском Доме культуры после капитального ремонта преобразился. На его восстановление из краевого и муниципального бюджетов потратили более 8 миллионов рублей. Но результат превзошел все ожидания. Современному и многофункциональному спортивному комплексу позавидуют и жители крупных городов.

Денис Карагодин, житель с. Сергеевка: «Раньше тут вообще были полы с дырками, батареи страшные, паутина везде, тут вообще было страшно что-либо делать. А сейчас новые полы, кольца, сетка будет новая. Такой спортзал есть, есть возможности развиваться».

Татьяна Лебедянцева, учитель физкультуры СОШ с. Сергеевка: «Уже на протяжении многих лет наше село является лидером в районной Спартакиаде, в крае нас знают. Мы принимаем участие в Президентских играх, фестивале ГТО. Я думаю, что еще больше детей придет и из ближайших сел подъедут соревноваться, выступать на различных соревнованиях».

Еще одно спортсооружение появилось в районном центре — селе Владимиро-Александровское. Новый спортзал оснастили всевозможными тренажерами, рингом для единоборств, стойкой для приседаний со штангой и турником. Предусмотрели и вспомогательные помещения — раздевалки, душевые и тренерский кабинет. На спортивную стройку ушло 18 миллионов. Деньги нашли в краевом и районном бюджетах.

Виктория Белова, учащаяся СОШ с. Владимиро-Александровское: «Конечно, буду ходить в спортзал, такой светлый, хороший, тренажеры большие, удобный».

Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края: «Государственная программа развития физической культуры и спорта работает на территории Приморского края и благодаря ей мы реализуем такие проекты. Мы эту работу совместно с администрацией Партизанского района будем продолжать».

В том, что новые спортобъекты будут востребованы сомнений нет. Лучшее подтверждение, что в Партизанском районе занятия спортом в приоритете — успешные выступления местных спортсменов на краевых соревнованиях, а за ними недалеко и до медалей на дальневосточных и всероссийских стартах.

Ваша оценка данного материала:

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: