Антимонопольщики готовы помочь предпринимателям Приморья
Сегодня, 16 марта 2018, во Владивостоке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Приморским УФАС России и Приморской торгово-промышленной палатой. Под соглашением поставили подписи руководитель антимонопольной службы в регионе Алексей Белоглазов и президент ПТПП Борис Ступницкий.
Данное соглашение подписано с целью эффективного выполнения важных задач, стоящих перед Антимонопольным органом и Приморской торгово-промышленной палатой, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @primorskoe_ufas.
Некоторыми из таких задач являются:
- проведение политики, направленнной на поддержку предпринимательства, в том числе малого и среднего;
- внедрение Стандарта развития конкуренции в Приморском крае;
- совершенствование антимонопольного и рекламного законодательства;
- содействие становлению и укреплению предпринимательского сектора экономики Российской Федерации;
-участие в разработке и реализации мер по демонополизации российской экономики, структурному реформированию естественных монополий; - содействие развитию конкуренции на рынках Приморского края и т.д.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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