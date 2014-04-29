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Антимонопольщики готовы помочь предпринимателям Приморья

Антимонопольщики готовы помочь предпринимателям Приморья

Сегодня, 16 марта 2018, во Владивостоке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Приморским УФАС России и Приморской торгово-промышленной палатой. Под соглашением поставили подписи руководитель антимонопольной службы в регионе Алексей Белоглазов и президент ПТПП Борис Ступницкий.

Данное соглашение подписано с целью эффективного выполнения важных задач, стоящих перед Антимонопольным органом и Приморской торгово-промышленной палатой, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @primorskoe_ufas.

Некоторыми из таких задач являются:

- проведение политики, направленнной на поддержку предпринимательства, в том числе малого и среднего;

- внедрение Стандарта развития конкуренции в Приморском крае;

- совершенствование антимонопольного и рекламного законодательства;

- содействие становлению и укреплению предпринимательского сектора экономики Российской Федерации;

-участие в разработке и реализации мер по демонополизации российской экономики, структурному реформированию естественных монополий; - содействие развитию конкуренции на рынках Приморского края и т.д.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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