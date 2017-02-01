Стивидорные компании, которые переваливают уголь в портах Находки и Врангеля, должны до конца года установить дополнительные пылеподавляющие системы. Такое решение месяц назад озвучил глава региона Андрей Тарасенко. Одним из первых стал «Терминал Астафьева». Компания уже запустила одну из двух установок мощной системы пылеподавления. А кроме того, терминал обеспечивает новыми квадратными метрами жителей ветхих бараков. Подробнее обо всем — в нашем следующем материале.

Своя комната у Марка впервые. Хвастает новым рабочим местом, собственным телевизором. Уместилась здесь и коллекция машин, для трехлетнего малыша совсем не маленькая.

В трехкомнатную квартиру всей семьей, говорит Валентина Карпачёва, переехали буквально несколько недель назад из барака постройки '30-ых годов прошлого века. Жили без услуг, о кухне не было и речи. Новую квартиру выбрали сами. Такую возможность предоставил «Терминал Астафьева». В начале 2018-го стивидорная компания запустила программу по расселению из аварийного жилья в Находке.

Валентина Карпачёва, жительница г. Находка: «Трехкомнатная квартира — большая, светлая, теплая. Это счастье. Не передать. Вот кухня, большая, мы помещаемся здесь всей семьей».

Эти бараки должны были расселить еще в '70-х годах, стоят они практически у промзоны. Но новоселье откладывалось десятилетиями.

- Здесь «Терминал» роль хорошую сыграл. Если б не «Терминал», мы бы еще пождали.

Ждать больше не придется еще трем семьям. Сейчас и они заключают договор на приобретение нового жилья.

За реализацией программы следят депутаты Думы Находки. На торжественной встрече общаются с новоселами интересуются у руководства терминала планами модернизации их площадки.

Рита Подкорытова, депутат Думы г. Находка: «Скоро город будет готовиться к своему Дню рождения, будут организованы субботники, ваше предприятие готово помочь жителям привести в порядок микрорайон».

- Мы не просто планируем, мы постоянно этим занимаемся.

А изменения в порту кардинальные. Растет 21-метровый защитный экран, вскоре начнется монтаж конвейерных линий. В тестовом режиме запущена новинка — одна из установок итальянской системы пылеподавления.

Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева»: «За один час она способна покрыть мелкой водяной пылью площадь 23 тыс кв.м. Полная стоимость без мелких комплектующих 600 тысяч евро».

Завершить полную модернизацию территории, по словам руководства, планируют к концу 2019 года. Над площадкой возведут специальный купол.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]