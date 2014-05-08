В Приморье готовятся к строительству рыбоводного завода
Рыбоводный завод по выращиванию молоди лососевых рыб мощностью 10 млн мальков в сезон может появиться в Приморье. Панируется, что предприятие, открытое потенциальным резидентом свободного порта Владивосток, разместится в Ольгинском районе. Положительное решение в отношении заявки инвестора было принято АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
За счет строительства на реке Маргаритовке здания рыбоводного цеха площадью около 1,5 тыс. кв. метров в регионе должно появиться конкурентоспособное рыбоводное предприятие, способное осуществлять полный цикл производства молоди кеты и ее реализацию. Проект будет реализован в несколько этапов.
Поскольку природные морские биоресурсы характеризуются ограниченностью и нестабильностью, что нашло в рыболовном бизнесе определение как «год хорошей» и «год плохой рыбалки», инвестор считает, что для обеспечения роста улова лососей на Дальнем Востоке необходимо создавать высокоэффективные рыбные фермы по воспроизводству кеты, кижуча, нерки мощностью по 15-20 млн мальков в год каждая, и надеется, что Маргаритовский ЛРЗ войдет в число новых современных производств Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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