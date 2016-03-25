Юрий Трутнев: «Дальневосточный гектар» можно будет приватизировать досрочно
Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о возможности приватизации «дальневосточного гектара» до завершения установленного законом пятилетнего срока при условии его освоения, сообщает пресс-служба правительства Якутии.
По словам Трутнева, готовятся новые поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым земельные участки будут передаваться в собственность досрочно. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
«К примеру, досрочно получить землю в собственность можно будет при условии строительства жилого дома и заселения в него. Для граждан, желающих строить жилье на «дальневосточных гектарах», будет бесплатно предоставляться древесина для строительства жилья», - цитируются слова Ю. Трутнева в сообщении.
Также будет упрощен порядок вырубки кустарниковых растений на участках, которые ранее использовались в качестве земель сельскохозяйственного назначения и были выделены гражданам в рамках закона о «дальневосточном гектаре».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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