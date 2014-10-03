Микроавтобус врезался в рейсовый автобус во Владивостоке (фото)

Днем 16 марта дорожно-транспортном происшествие с участием рейсового автобуса произошло в районе дома № 20 по проспекту 100-летия Владивостоку, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

На место происшествия прибыл наряд дорожно-патрульной службы и реанимационный автомобиль скорой медицинской помощи.

Полицейскими установлено: 37-летний водитель автомашины Мазда Бонго, двигаясь со стороны улицы Некрасовская в направлении Фирсова не справился с управлением, совершил столкновение с маршрутным автобусом ДЭУ маршрута №23, который находился на остановке общественного транспорта.

В результате происшествия в городскую клиническую больницу госпитализирован водитель автомашины Мазда Бонго и 62-летняя пассажирка маршрутного автобуса.

На момент автоаварии стаж вождения водителя Мазда Бонго составил 1 год. К административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения в 2018 году мужчина не привлекался.

Автоавария произошла в светлое время суток.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]