Микроавтобус врезался в рейсовый автобус во Владивостоке (фото)
Днем 16 марта дорожно-транспортном происшествие с участием рейсового автобуса произошло в районе дома № 20 по проспекту 100-летия Владивостоку, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.
На место происшествия прибыл наряд дорожно-патрульной службы и реанимационный автомобиль скорой медицинской помощи.
Полицейскими установлено: 37-летний водитель автомашины Мазда Бонго, двигаясь со стороны улицы Некрасовская в направлении Фирсова не справился с управлением, совершил столкновение с маршрутным автобусом ДЭУ маршрута №23, который находился на остановке общественного транспорта.
В результате происшествия в городскую клиническую больницу госпитализирован водитель автомашины Мазда Бонго и 62-летняя пассажирка маршрутного автобуса.
На момент автоаварии стаж вождения водителя Мазда Бонго составил 1 год. К административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения в 2018 году мужчина не привлекался.
Автоавария произошла в светлое время суток.
По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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