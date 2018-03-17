Более 3500 публичных мероприятий запланировано 18 марта в Приморье
Более трех c половиной тысяч общественный, публичных, развлекательных мероприятий пройдет в Приморье 18 марта, в день выборов президента России:
- 643 концертных площадки во Владивостоке и районах края.
Все желающие 18 марта смогут посетить бесплатные музыкальные программы, концерты профессиональных и самодеятельных коллективов, спектакли, выставки детских поделок, рисунков и фоторабот. А еще кинопоказы, конкурсы талантов, презентации кружков и спортивных секций.
- 815 мастер-классов и детских презентаций.
Для любителей творчества 18 марта пройдут бесплатные мастер-классы по аквагриму, оригами, рисованию, вышиванию и танцам. Выпускникам школ будут интересны презентации профессий и тестирование на определение интересов и способностей.
- 297 школьных спортивных мероприятий
Для детей и взрослых 18 марта пройдут веселые старты «Папа, мама, я - спортивная семья», соревнования по футболу и волейболу, эстафеты, викторины и конкурсы.
- 1158 торговых точек со сниженными ценами.
Повсеместно в Приморском крае 18 марта пройдут праздничные ярмарки с товарами по ценам производителей. Приморцам предложат большой ассортимент мясной, рыбной и молочной продукции, бакалейные товары, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия.
- 570 бесплатных консультаций врачей и детских психологов
Удобная возможность 18 марта побывать на бесплатном приеме у медицинского специалиста, детского психолога, а также записать ребенка в первый класс, лагерь с дневным пребыванием или получить консультацию о выборе детского сада.
Узнать какие из этих мероприятий находятся близко и наиболее удобно для Вас можно воспользовавшись сервисом: яприморец.рф Укажи город,улицу и дом и получишь весь "расклад".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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