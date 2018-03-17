Более 3500 публичных мероприятий запланировано 18 марта в Приморье

Более трех c половиной тысяч общественный, публичных, развлекательных мероприятий пройдет в Приморье 18 марта, в день выборов президента России:

- 643 концертных площадки во Владивостоке и районах края.

Все желающие 18 марта смогут посетить бесплатные музыкальные программы, концерты профессиональных и самодеятельных коллективов, спектакли, выставки детских поделок, рисунков и фоторабот. А еще кинопоказы, конкурсы талантов, презентации кружков и спортивных секций.

- 815 мастер-классов и детских презентаций.

Для любителей творчества 18 марта пройдут бесплатные мастер-классы по аквагриму, оригами, рисованию, вышиванию и танцам. Выпускникам школ будут интересны презентации профессий и тестирование на определение интересов и способностей.

- 297 школьных спортивных мероприятий

Для детей и взрослых 18 марта пройдут веселые старты «Папа, мама, я - спортивная семья», соревнования по футболу и волейболу, эстафеты, викторины и конкурсы.

- 1158 торговых точек со сниженными ценами.

Повсеместно в Приморском крае 18 марта пройдут праздничные ярмарки с товарами по ценам производителей. Приморцам предложат большой ассортимент мясной, рыбной и молочной продукции, бакалейные товары, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия.

- 570 бесплатных консультаций врачей и детских психологов

Удобная возможность 18 марта побывать на бесплатном приеме у медицинского специалиста, детского психолога, а также записать ребенка в первый класс, лагерь с дневным пребыванием или получить консультацию о выборе детского сада.

Узнать какие из этих мероприятий находятся близко и наиболее удобно для Вас можно воспользовавшись сервисом: яприморец.рф Укажи город,улицу и дом и получишь весь "расклад".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]