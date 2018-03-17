Столкновение трех пассажирских автобуса парализовало движение на Океанском проспекте во Владивостоке (видео)

Без преувеличения курьезное ДТП произошло днем 17 марта на остановке Прапорщика Комарова во Владивостоке. Столкнулись сразу три пассажирских автобуса, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

По словам автора видео, он ехал в одном из них, водители общественного транспорта устроили между собой гонки в погоне за пассажирами.

Коммерческий автобус подрезал муниципальный МАН, но слегка перестарался. Водитель третьего автобуса присоединился к своим коллегам по цеху из-за своей неловкости. Стоит отметить, что эти громадины заблокировали практически всю проезжую часть Океанского проспекта.

Третий автобус практически сразу уехал, у шоферов не было к нему претензий. А муниципальный МАН и второй автобус остались дожидаться сотрудников ДПС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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