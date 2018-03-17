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Вчера, 23:48
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Молодой олененок привел в восторг автомобилистов в Чугуевке (видео)

Молодой олененок привел в восторг автомобилистов в Чугуевке (видео)

Автомобилисты засняли на видео молодого олененка, который устроил забег по заснеженным улицам села Чугуевка в центральном Приморье.

Под восторженные вопли снимающих на телефон автомобилистов перепуганное животное несколько десятков секунд "нарезал круги" по улицам Чугуевки, а потом нашел обратную дорогу в лес, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @ДПС Контроль.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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