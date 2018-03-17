Молодой олененок привел в восторг автомобилистов в Чугуевке (видео)
Автомобилисты засняли на видео молодого олененка, который устроил забег по заснеженным улицам села Чугуевка в центральном Приморье.
Под восторженные вопли снимающих на телефон автомобилистов перепуганное животное несколько десятков секунд "нарезал круги" по улицам Чугуевки, а потом нашел обратную дорогу в лес, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @ДПС Контроль.blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgbKvHVATuy/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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