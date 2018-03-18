Африканского льва продают за четверть миллиона во Владивостоке (видео)
В WhatsApp некто Валерон предлагает купить детеныша хищника минимум за 250 000 рублей., сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
Это самец , возраст его 3-4 месяца, кличка «Гефест», окрас стандарт. Сертификат ветеринарного соответствия имеется, в котором сказано, что у львенка есть прививка от бешенства, а также проведена обработка против паразитов.
Владелец львенка пишет, что продажа без торга, однако подсказывает, что со временем цена на львенка будет падать, пропорционально тому, как будут расти расходы на его содержание.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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