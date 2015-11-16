В Приморье продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Антинаркотическая акция проводится органами местного самоуправления, врачами-наркологами, краевой администрацией и Управлением по контролю за оборотом наркотиков краевой полиции.

Главной ее целью является информирование граждан по вопросам профилактики наркозависимости, лечение и реабилитация больных наркоманией, а также сокращение уровня наркопреступности. Жители края в рамках акции информируют полицейских о точках сбыта наркотиков.

С начала проведения акции от жителей края поступило 25 обращений. В результате выявлено 11 наркопреступлений. Составлено 27 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота наркотиков. Проверено 121 место массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. 14 граждан обратились с целью получения консультации по вопросам лечения и реабилитации.

Как сообщили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков, в 2017 году в период проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» от жителей края поступило 556 обращений, из которых 142 - по фактам возможного сбыта наркотиков. При проверке поступившей информации и оперативном реагировании на обращения граждан сотрудниками полиции выявлено 41 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, составлено 198 протоколов об административных правонарушениях.

Сообщить о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях можно в УМВД России по Приморскому краю по телефону 8 (423) 249-04-91 (круглосуточно), а также в территориальные органы внутренних дел.

Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией оказывает ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» по телефону 8(423)238-64-64 (круглосуточно).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]