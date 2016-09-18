Почти 400 тысяч жителей Приморья уже проголосовали на выборах Президента РФ
Избирательная комиссия Приморского края сообщает об активности избирателей за первые четыре часа работы избирательных участков. В лидерах по явке, как уже сообщалось, – Анучинский, Шкотовский районы и Спасский городской округ.
По словам заместителя председателя крайизбиркома Ларисы Орловой, по состоянию на 12.00 на выборах Президента РФ проголосовали 25,8% от общего числа избирателей Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«Явка за первые четыре часа в этом году превышает явку избирателей за тот же период на выборах президента в 2012 году», – отметила она.
Напомним, все избирательные участки на территории Приморского края сегодня работают с 08.00 до 20.00.
Для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков установлены видеокамеры, изображение с которых транслируется на сайте Нашвыбор2018.рф. Кроме того, в этом году используются 145 комплексов обработки бюллетеней.
За безопасностью граждан и соблюдением избирательных прав в Единый день голосования на протяжении всего времени будут следить сотрудники правоохранительных органов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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