Новости Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:48
  0

Почти 400 тысяч жителей Приморья уже проголосовали на выборах Президента РФ

Почти 400 тысяч жителей Приморья уже проголосовали на выборах Президента РФ

Фото: Администрация ПК

Избирательная комиссия Приморского края сообщает об активности избирателей за первые четыре часа работы избирательных участков. В лидерах по явке, как уже сообщалось, – Анучинский, Шкотовский районы и Спасский городской округ.

По словам заместителя председателя крайизбиркома Ларисы Орловой, по состоянию на 12.00 на выборах Президента РФ проголосовали 25,8% от общего числа избирателей Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Явка за первые четыре часа в этом году превышает явку избирателей за тот же период на выборах президента в 2012 году», – отметила она.

Напомним, все избирательные участки на территории Приморского края сегодня работают с 08.00 до 20.00.

Для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков установлены видеокамеры, изображение с которых транслируется на сайте Нашвыбор2018.рф. Кроме того, в этом году используются 145 комплексов обработки бюллетеней.

За безопасностью граждан и соблюдением избирательных прав в Единый день голосования на протяжении всего времени будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: