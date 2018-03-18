Видео массового "вброса" бюллетеней в Находке оказалось фальшивкой

Представитель Приморской краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса Виктор Рева прокомментировал видеоролики в сети Интернет, где демонстрируется «вброс бюллетеней в Находке». На нем женщина плотного телосложение помещает нечто в урну.

«Съемки фальшивые, – заявил Рева. – Мы провели выборку в Интернете и обнаружили, как один и тот же ролик рассказывает про «вбросы» по всей стране».

Как сообщили в избиркоме, урна для голосования, куда опускает бюллетень женщина совсем не та, которая в действительности стоит на избирательном участке. Более того выяснилось, что аналогичное видео было размещено в социальных сетях уже с другой географической привязкой - из Тюмени, Самары, Новосибирска, Томска, где голосование на момент публикации не начиналось.#выборы2018 #вброс#выборыпрезиденты

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 18 Мар 2018 в 12:39 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]