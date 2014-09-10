С кем приморские ВИПы пришли на избирательные участки (фотоподборка)

Представители исполнительной и законодательной власти Приморья и Владивостока приняли активное участие в выборах Президента России. Многие из них пришли на избирательные участки с женами и детьми. "Вести Приморье" предлагает Вашему вниманию подборку фотографии приморских VIP-персон с их домочадцами во время голосования 18 марта 2018 года:

Одним из первых на избирательный участок N 17 в пригороде Владивостока пришел врио Губернатора края Андрей Тарасенко с супругой Светланой (см. фото 1,2).

Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик вместе со своими детьми (см. фото 3) отдал свой голос на избирательном участке № 731, организованном в школе №56 Владивостока.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан приморского парламента Игорь Чемерис принял участие в выборах с семьей: женой и двумя детьми (см. фото4)

Председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗСПК Галуста Ахояна, который на выборы пришел вместе со своей супругой Татьяной (см. фото 5).

Зам. председателя комитета по экономической политике и собственности ЗАКСа Всеволод Романов также проголосовал на участке вместе с супругой (см. фото6).

Виталий Веркеенко принял участие в выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 504 в гимназии №1. На избирательный участок глава Владивостока пришел с женой и двумя детьми (см. фото 7,8)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]