С кем приморские ВИПы пришли на избирательные участки (фотоподборка)
Представители исполнительной и законодательной власти Приморья и Владивостока приняли активное участие в выборах Президента России. Многие из них пришли на избирательные участки с женами и детьми. "Вести Приморье" предлагает Вашему вниманию подборку фотографии приморских VIP-персон с их домочадцами во время голосования 18 марта 2018 года:
Одним из первых на избирательный участок N 17 в пригороде Владивостока пришел врио Губернатора края Андрей Тарасенко с супругой Светланой (см. фото 1,2).
Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик вместе со своими детьми (см. фото 3) отдал свой голос на избирательном участке № 731, организованном в школе №56 Владивостока.
Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан приморского парламента Игорь Чемерис принял участие в выборах с семьей: женой и двумя детьми (см. фото4)
Председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗСПК Галуста Ахояна, который на выборы пришел вместе со своей супругой Татьяной (см. фото 5).
Зам. председателя комитета по экономической политике и собственности ЗАКСа Всеволод Романов также проголосовал на участке вместе с супругой (см. фото6).
Виталий Веркеенко принял участие в выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 504 в гимназии №1. На избирательный участок глава Владивостока пришел с женой и двумя детьми (см. фото 7,8)
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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