В Приморье явка на выборах Президента РФ приближается к отметке 65%
По состоянию на 20 часов 18 марта предварительная явка на выборах Президента Российской Федерации по Приморскому краю может превысила 64% от списочного состава избирателей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на источники в крайизбиркоме Приморья.
На последних выборах Президента России в 2012 году в Приморском крае была зафиксирована явка избирателей в 64,42%. По мнению наблюдателей, есть все шансы, что явка на выборах-2018 превысит эту отметку.
Ожидается, что уточненные данные по явке избирателей и предварительные итоги голосовани в Приморском крае будут объявлены крайизбиркомом после 4 часов утра 19 марта по приморскому времени, когда в европейской части РФ закроются последние избирательные участки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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