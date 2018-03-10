Центральной площади Владивостока вернули нормальный вид (фото)
К вечеру 18 марта центральную площадь Владивостока очистили от огромных снежных куч, сообщают "Вести: Приморье".
Как сообщалось ранее, после обильного снегопада 7-8 марта для ускорения процесса очистки улиц Владивостока от снега власти города приняли решение использовать центральную площадь города в качестве временного полигона для складирования снега. За несколько дней туда было свезли несколько тысяч кубометров снега, что стало одной из главных новостей в столице Приморья на несколько дней(см. фото).
14 марта коммунальные службы начали вывоз снега с центральнйо площади города и планируют закончить его к утру 19 марта.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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