Центральной площади Владивостока вернули нормальный вид (фото)

К вечеру 18 марта центральную площадь Владивостока очистили от огромных снежных куч, сообщают "Вести: Приморье".

Как сообщалось ранее, после обильного снегопада 7-8 марта для ускорения процесса очистки улиц Владивостока от снега власти города приняли решение использовать центральную площадь города в качестве временного полигона для складирования снега. За несколько дней туда было свезли несколько тысяч кубометров снега, что стало одной из главных новостей в столице Приморья на несколько дней(см. фото).

14 марта коммунальные службы начали вывоз снега с центральнйо площади города и планируют закончить его к утру 19 марта.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]