Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 21:50
  1

Центральной площади Владивостока вернули нормальный вид (фото)

Центральной площади Владивостока вернули нормальный вид (фото)

К вечеру 18 марта центральную площадь Владивостока очистили от огромных снежных куч, сообщают "Вести: Приморье".

Как сообщалось ранее, после обильного снегопада 7-8 марта для ускорения процесса очистки улиц Владивостока от снега власти города приняли решение использовать центральную площадь города в качестве временного полигона для складирования снега. За несколько дней туда было свезли несколько тысяч кубометров снега, что стало одной из главных новостей в столице Приморья на несколько дней(см. фото).

14 марта коммунальные службы начали вывоз снега с центральнйо площади города и планируют закончить его к утру 19 марта.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести