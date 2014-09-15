Итоги выборов в Приморье: 65 на 60 (фото, протокол)
На выборах Президента России, состоявшихся 18 марта 2018 года, в Приморском крае победил нынешний глава государства Владимир Путин - 65,31%. На втором месте Павел Грудинин -21,40%. Третий - Владимир Жириновский 7,13%. Четвертое место у Ксении Собчак -1,64%.
Общая явка в Приморье составила 61,24%.
Об этом в 4 утра 19 марта по владивостокскому времени на специальном брифинге в избирательной комиссии Приморского края сообщила председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.
В целом по России Путин набирает 72,52%, у Грудинина - 15,43%, Жириновский - 6,84%, Собчак - 1,39%.
В 2012 году в Приморье за В.Путина проголосовали 57,28% избирателей. Кандидат от КПРФ набрал тогда 20,41% голосов, В.Жириновского поддержали 8,5% приморцев. Явка в Приморье тогда составила 63,05%.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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