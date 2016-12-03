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Как голосовало Приморье 18 марта 2018 года. Видеорепортаж Евгения Талова

Как голосовало Приморье 18 марта 2018 года

День Выборов Президента вызвал настоящий аншлаг на избирательных участках края. Свой гражданский долг выполнили первые лица города и края и те, кто впервые получил право определить будущее своей страны. Голосовали люди, которые всю жизнь прожили в родном крае, а также гости региона, которые оказались у нас проездом.

В единый день голосования первым избирателем города Артема стал Николай Цискаридзе. Народный артист России приехал в Приморье ненадолго и фактически заполнил бюллетень на обратном пути - по дороге в аэропорт. Многочисленным корреспондентам и поклонницам знаменитый танцОвщик и педагог рассказал, что впервые выбирал Президента так далеко Москвы.

Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета им. Вагановой, народный артист России: "Впервые голосую так. Но это был мой сознательный выбор. Потому что я понял, что окажусь утром 18-го так далеко от столицы, я подумал: «Ну, а почему нет!?»"

В первой половине дня коренные жители Приморья также решили активно поддержать День выборов Президента. К полудню крайизбирком зафиксировал рекордную для нашего края явку на участки — тогда уже проголосовали почти 380 тысяч человек. Свой гражданский долг выполнил и руководитель региона. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко пришел на избирательный участок вместе с супругой.

В другой части Владивостока проголосовала сенатор от Приморского края Людмила Талабаева. На своем «родном» избирательном участке она голосует уже больше 15 лет.

Людмила Талабаева, член Совета Федерации Федерального Собрания: "У меня региональная неделя — я специально ее так выбрала между заседаниями Совета Федерации, чтобы быть на своей родной малой родине..."

А в поселке Емар семеро молодых людей отдали голоса за кандидатов в Президенты впервые. Этим гостям всероссийского детского центра «Океан» совсем недавно исполнилось 18-ть.

Школьники приехали из разных уголков страны: Еврейской автономии, Магадана, Бурятии, Алтайского края, Иркутской области. Но важный шаг во взрослую жизнь они совершили все вместе — одни из первых в стране.

Анастасия Добрострой, жительница Алтайского края, участница смены ВДЦ «ОКЕАН»: "Это самые мои запоминающиеся выборы в жизни, потому что это в первый раз! И я от лагеря ВДЦ «Океан» смогла здесь проголосовать. И я сделала это — я гражданин Российской Федерации."

За ходом выборов пристально следили наблюдатели — живые и электронные. Так, многие приморцы впервые отправляли свои бюллетени в автоматизированные урны. Современным технологиям вверил свой голос Владимир Курилов — доверенное лицо кандидата Владимира Путина. Представитель коммунистической партии в Законодательном собрании Андрей Ищенко тоже оценил качество организации избирательного процесса.

Андрей Ищенко, депутат Законодательного собрания Приморского края: " Я считаю, что в этот раз — в 2018 году — подготовка к выборам, оповещение граждан о едином Дне голосования проведен на очень высоком уровне."

ЗК: Хорошую явку показали и пациентки владивостокского роддома номер три. Больше двухсот человек — это работники учреждения, молодые и будущие мамы. Участок для голосования прямо в роддоме организуют уже во второй раз.

Екатерина Людвиг, молодая мама:
"- У Вас будущий избиратель или избирательница?
- Избирательница — девочка. 3800. Родились, здоровенькие, все в порядке."

Единый День голосования для многих превратился в праздник - на избирательных участках организовывали концерты, по льготным ценам здесь можно было купить продукты питания. К концу дня явка избирателей в крае уже составила ….. Закрылись участки, как и положено, в 20 часов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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