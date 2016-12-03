Как голосовало Приморье 18 марта 2018 года

День Выборов Президента вызвал настоящий аншлаг на избирательных участках края. Свой гражданский долг выполнили первые лица города и края и те, кто впервые получил право определить будущее своей страны. Голосовали люди, которые всю жизнь прожили в родном крае, а также гости региона, которые оказались у нас проездом.

В единый день голосования первым избирателем города Артема стал Николай Цискаридзе. Народный артист России приехал в Приморье ненадолго и фактически заполнил бюллетень на обратном пути - по дороге в аэропорт. Многочисленным корреспондентам и поклонницам знаменитый танцОвщик и педагог рассказал, что впервые выбирал Президента так далеко Москвы.

Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета им. Вагановой, народный артист России: "Впервые голосую так. Но это был мой сознательный выбор. Потому что я понял, что окажусь утром 18-го так далеко от столицы, я подумал: «Ну, а почему нет!?»"

В первой половине дня коренные жители Приморья также решили активно поддержать День выборов Президента. К полудню крайизбирком зафиксировал рекордную для нашего края явку на участки — тогда уже проголосовали почти 380 тысяч человек. Свой гражданский долг выполнил и руководитель региона. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко пришел на избирательный участок вместе с супругой.

В другой части Владивостока проголосовала сенатор от Приморского края Людмила Талабаева. На своем «родном» избирательном участке она голосует уже больше 15 лет.

Людмила Талабаева, член Совета Федерации Федерального Собрания: "У меня региональная неделя — я специально ее так выбрала между заседаниями Совета Федерации, чтобы быть на своей родной малой родине..."

А в поселке Емар семеро молодых людей отдали голоса за кандидатов в Президенты впервые. Этим гостям всероссийского детского центра «Океан» совсем недавно исполнилось 18-ть.

Школьники приехали из разных уголков страны: Еврейской автономии, Магадана, Бурятии, Алтайского края, Иркутской области. Но важный шаг во взрослую жизнь они совершили все вместе — одни из первых в стране.

Анастасия Добрострой, жительница Алтайского края, участница смены ВДЦ «ОКЕАН»: "Это самые мои запоминающиеся выборы в жизни, потому что это в первый раз! И я от лагеря ВДЦ «Океан» смогла здесь проголосовать. И я сделала это — я гражданин Российской Федерации."

За ходом выборов пристально следили наблюдатели — живые и электронные. Так, многие приморцы впервые отправляли свои бюллетени в автоматизированные урны. Современным технологиям вверил свой голос Владимир Курилов — доверенное лицо кандидата Владимира Путина. Представитель коммунистической партии в Законодательном собрании Андрей Ищенко тоже оценил качество организации избирательного процесса.

Андрей Ищенко, депутат Законодательного собрания Приморского края: " Я считаю, что в этот раз — в 2018 году — подготовка к выборам, оповещение граждан о едином Дне голосования проведен на очень высоком уровне."

ЗК: Хорошую явку показали и пациентки владивостокского роддома номер три. Больше двухсот человек — это работники учреждения, молодые и будущие мамы. Участок для голосования прямо в роддоме организуют уже во второй раз.

Екатерина Людвиг, молодая мама:

"- У Вас будущий избиратель или избирательница?

- Избирательница — девочка. 3800. Родились, здоровенькие, все в порядке."

Единый День голосования для многих превратился в праздник - на избирательных участках организовывали концерты, по льготным ценам здесь можно было купить продукты питания. К концу дня явка избирателей в крае уже составила ….. Закрылись участки, как и положено, в 20 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]