"Прилетели голосовать": редкое видео снято на юге Приморья (видео)
На WhatsApp "Вести:Приморье" поступило видео, на котором сняты кадры движения тысячи перелетных птиц на юге Приморья. По словам автора, кадры сделаны в 7.25 утра 18 марта в бухте Экспедиция недалеко от Краскино Хасанского района Приморья.
"Наверное, прилетели голосовать. Конца и края нет этим "веревкам"... "веревкам" из гусей", - делится эмоциями наш подписчик.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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