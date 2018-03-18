"Прилетели голосовать": редкое видео снято на юге Приморья (видео)

На WhatsApp "Вести:Приморье" поступило видео, на котором сняты кадры движения тысячи перелетных птиц на юге Приморья. По словам автора, кадры сделаны в 7.25 утра 18 марта в бухте Экспедиция недалеко от Краскино Хасанского района Приморья.

"Наверное, прилетели голосовать. Конца и края нет этим "веревкам"... "веревкам" из гусей", - делится эмоциями наш подписчик.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 18 Мар 2018 в 4:07 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]