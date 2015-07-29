Китай и Корея стали лидерами роста въездного туризма в Россию

«Вести: Приморье» приводит данные, прдоставленные аналитическим агентством ТурСтат, о рейтинге стран въездного туризма в Россию по итогам 2017 года.

В прошлом году въездной туризм в Россию вырос во многом за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии.

Китай с 1,5 млн поездок в прошлом году, на 15% больше, чем годом ранее, Южная Корея - 254 тысячи, на 58% больше, и Япония - 102 тысячи, на 20% больше, стали лидерами роста въездного туризма в Россию.

Из большинства стран Евросоюза турпоток в Россию вырос в прошлом году: из Германии на 3% до 580 тысяч, из Франции на 5% до 185 тысяч, Нидерландов на 5% до 60 тысяч и из Австрии на 6% до 52 тысяч, США (282 тыс. поездок, +18%), Канада (51 тыс., +28%) и Австралия (47 тыс., +12%) также показали рост числа въездных туристских поездок в Россию.

Общее число въездных туристских поездок иностранцев в Россию в 24,4 млн в прошлом году практически не изменилось по сравнению с 24,5 млн въездных поездок годом ранее.

В первую десятку стран по числу въездных туристских поездок в Россию вошли Украина (8,7 млн поездок), Казахстан (3,5 млн), Китай (1,5 млн), Финляндия (1 млн), Азербайджан (876 тыс.), Польша (714 тыс.), Армения (584 тыс.), Германия (580 тыс.), Молдова (519 тыс.) и Абхазия (432 тыс.).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]