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Приморский кудоист Игорь Пермин стал победителем «Битвы Чемпионов-10»

Приморский кудоист Игорь Пермин стал победителем «Битвы Чемпионов-10»

Фото: Администрация Приморского края

В Москве прошел международный турнир по боевым единоборствам «Битва Чемпионов-10». Во дворце спорта «Лужники» на татами и ринге чемпионы из России встретились с элитой мирового спорта из Китая, Швеции, Германии, Грузии, Бразилии. В составе семи пар участников было заявлено 14 действующих чемпионов мира и Европы. В программе турнира состоялись поединки по джиу-джитсу, ушу (саньда), кудо, кикбоксингу, киокусинкай, тайскому боксу, боевому самбо.

Как сообщили в администрации Приморского края, в кудо честь страны защищал спортсмен из Владивостока, чемпион мира и обладатель кубков мира и Азии Игорь Пермин, воспитанник заслуженного тренера России Юрия Бородия. Ему противостоял победитель кубка мира по кудо и чемпион мира по кикбоксингу Рауль Татараули из Грузии. В зрелищном поединке победу одержал приморский кудоист. По результатам «Битвы Чемпионов-10» «Сборная России» победила «Сборную мира» со счетом 6:1.

Главную награду и престижный «Пояс Чемпиона» Игорю Пермину вручил министр спорта РФ Павел Колобков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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