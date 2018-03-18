Владивосток обратил внимание на Ксению Собчак
Избиратели Владивостока почти в два раза активней голосовали на Ксению Собчак, чем остальные жители Приморского края, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт примкрайизбиркома.
Если в целом по Приморью Собчак набрала 1,67% голосов, то во Владивостоке эта цифра составила 2,85%. Активней всего за Ксению Собчак голосовали в "интеллигентном" Фрунзенском районе Владивостока - 3,66%, а меньше всего экс-ведущая "Дома-2" получила в "пролетарском" Первомайском районе столицы Приморья - 2,27%.
Напомним, что на выборах Президента России, состоявшихся 18 марта 2018 года, в Приморском крае победил нынешний глава государства Владимир Путин - 65,31%. На втором месте Павел Грудинин -21,40%. Третий - Владимир Жириновский 7,13%. Четвертое место у Ксении Собчак -1,64%.
Общая явка в Приморье составила 61,24%.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.03.2018 Итоги выборов в Приморье: 65 на 60 (фото, протокол)
-
18.03.2018 55% избирателей приняли участие в выборах Президента в Приморье
-
18.03.2018 Явка на выборах Президента составила 45 % в Приморье
-
18.03.2018 Выборы Президента РФ в Приморье (онлайн данные)
-
18.03.2018 Андрей Тарасенко отдал свой голос за будущего Президента
-
18.03.2018 Рекордное число избирательных пунктов открыто в Приморье
Добавить комментарий