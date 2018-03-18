Владивосток обратил внимание на Ксению Собчак

Избиратели Владивостока почти в два раза активней голосовали на Ксению Собчак, чем остальные жители Приморского края, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт примкрайизбиркома.

Если в целом по Приморью Собчак набрала 1,67% голосов, то во Владивостоке эта цифра составила 2,85%. Активней всего за Ксению Собчак голосовали в "интеллигентном" Фрунзенском районе Владивостока - 3,66%, а меньше всего экс-ведущая "Дома-2" получила в "пролетарском" Первомайском районе столицы Приморья - 2,27%.

Напомним, что на выборах Президента России, состоявшихся 18 марта 2018 года, в Приморском крае победил нынешний глава государства Владимир Путин - 65,31%. На втором месте Павел Грудинин -21,40%. Третий - Владимир Жириновский 7,13%. Четвертое место у Ксении Собчак -1,64%.

Общая явка в Приморье составила 61,24%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]