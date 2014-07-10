Приморье может стать соевой столицей России. Интервью Алексея Фёдорова и Михаила Олейникова
Считанные дни остаются до начала нового сельскохозяйственного сезона. Основной производитель сои - АО «Примагро» и главный переработчик этой культуры - ООО «Приморская соя» готовы увеличивать мощности. Ведь при последовательном и грамотном подходе у Приморского края есть все шансы стать соевой столицей России. Об этом и не только в интервью «Вестям: Приморье» рассказали генеральный директор ООО «Приморская соя» Алексей Фёдоров и главный агроном АО «Примагро» Михаил Олейник.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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