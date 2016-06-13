УК, обслуживающая протекающие дома в Новосысоевке, готова ради жильцов дойти до суда

В редакцию «Вести: Приморье» пришел официальный комментарий от ООО «ГУЖФ» по поводу статьи, размещенной на сайте vestiprim.ru («Весений водопад» оставил без света жителей многоквартирного дома в Новосысоевке»).

Напомним, вода хлынула в десятых числах марта с прохудившейся крыши 220-го дома по улице 3-я Площадка, залила в подъезде электрощитки. В результате жильцы на сутки остались без света. По словам местных жителей, такая же ситуация в домах №№ 210, 211, 215, 220, 192, 164 и 203 по улице 3-я Площадка военного гарнизона в Новосысоевке возникает уже несколько лет.

Дома обслуживает Управляющая компания ООО «ГУЖФ». По словам жителей Новосысоевки, на их жалобы УК не реагирует.

В своем комментарии представитель УК сообщает, что доводы жителей, приведенные в статье, не соответствуют действительности. Персонал занимается ремонтом и все нарушения на данный момент устранены. Как сообщается в письме, адресованном редакции, все необходимые домам ремонтные работы УК организовать не может: «реализовать потребность кровель зданий в капитальном ремонте не представляется возможным».

Управляющая компания направила в орган местного самоуправления обращение о проведении капитального ремонта на кровлях домов в Новосысоевке. Несмотря на требования законодательства, региональный оператор капитального ремонта общедомового имущества МКД Приморского края указанные дома в региональную программу капремонта не включает, нарушая статью 168 ЖК РФ.

УК сообщает, что «обращения в адрес регионального оператора, правительства и жилищную инспекцию края» ни к чему не привели. Представители ООО «ГУЖФ» обещают сделать все необходимое для организации капитального ремонта домов и, если нужно, дойдут до суда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]