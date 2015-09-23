Наблюдатели не выявили существенных нарушений на выборах Президента в Приморье
Существенных нарушений на избирательных участках Приморского края в день выбора Президента Российской Федерации в воскресенье, 18 марта, не выявлен, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-сслужбу администрации Приморского края.
За ходом голосования 18 марта 2018 года в Приморском крае следили 2217 наблюдателей на 1332 избирательных участках, включая больницы и следственные изоляторы.
Как сообщил председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий., серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результат волеизъявления граждан, в ходе голосования не зафиксировано. Все наблюдатели были допущены на избирательные участки. Были предоставлены для осмотра и КОБИы, и помещения для голосования. Однако, по его словам, отсутствие реальных нарушений компенсировалось провокациями.
«Социальные сети сегодня были заполнены фальшивками. Мы знаем, что подготовка к срыву выборов велась несколько месяцев. В регионах создавались ячейки провокаторов, целью которых была дискредитация выборов», - рассказал Борис Ступницкий. Большинство таких попыток, по его словам, было предотвращено наблюдателями, которые следили за ходом голосования.
«Мы были готовы к такому роду провокациям, по-другому эти действия не назвать. Однако в целом, по данным общественных наблюдателей, существенных нарушений на избирательных участках Приморского края не выявлено», – отметил председатель краевой Общественной палаты.
Председатель Общественной палаты добавил, что проверка проходит сейчас по одному случаю на избирательном участке №326 в Артёмовском городском округе. Данному инциденту предстоит дать оценку правоохранительным органам и краевой Избирательной комиссии, а также Общественной палате в рамках своих компетенций.
Кроме того, в сети Интернет была развернута провокационная кампания – распространен видеоролик с несуществующими участками.
Напомним, с учетом «временных» участковых избирательных комиссий, в Приморье 18 марта работали более 1500 избирательных участков. Все избирательные участки закрылись в 20.00. Для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков работали видеокамеры, изображение с которых транслировалось на сайте Нашвыбор2018.рф. Кроме того, в этом году используются 145 комплексов обработки бюллетеней.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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