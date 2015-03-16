В Приморье задержали подозреваемых в серии краж с базовых станций мобильной связи
В Артеме совершена кража аккумуляторных батарей с базовой станции мобильной связи одного из сотовых операторов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Артему, злоумышленники, открыв ящик с оборудованием, похитили батареи, обеспечивающие работу оператора сотовой связи. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.
По подозрению в совершении кражи были задержан 31-летний местный житель и 42-летний житель Владивостока. Мужчины были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Установлено, что один из задержанных ранее работал в сотовой компании, однако при увольнении не сдал универсальный ключ. Впоследствии этим ключом он открывал ящики с оборудованием.
В противоправную деятельность мужчина вовлек знакомого, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
Как отметили в пресс-службе ОМВД по г. Артему, злоумышленники совершили ряд аналогичных хищений на территории Приморского края. Похищенные со станций мобильной связи аккумуляторные батареи злоумышленники сдавали в пункты приема металла.
Возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения на срок до пяти лет. В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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