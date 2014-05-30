Как Приморье голосовало за Путина: от "холодно" до "горячо"

Разброс между муниципальными образованиями Приморского края по процентам голосов, поданных за Владимира Путина, превысил 15 пунктов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на предварительные данные сайта Примкрайизбиркома.

Интересно, что самый большой разрыв в симпатиях к действующему Президенту зафиксирован в двух соседних районах Приморья.

В Дальнереченском муниципальном районе Приморского края отмечен самый высокий в регионе результат кандидата в Президенты России Владимира Путина - 74,72%. Еще в трех районах электоральный рейтинг Путина перешагнул 70% голосов избирателей: Ханкайский (71,14%), Чугуевский (71,07%) и Октябрьский (70,32%).

Самую меньшую поддержку действующий Президент страны получил в Дальнегорском (59,9 %), Кавалеровском (59,29%), Ольгинском (58,71%) и Пожарском( 57,58%) районах края.

В остальных муниципальных образованиях Приморского края поддержка Владимира Путина составила в диапазоне от 60 до 70% голосов.

Напомним, что, согласно предварительным данным, на выборах Президента России, состоявшихся 18 марта 2018 года, в Приморском крае победил нынешний глава государства Владимир Путин - 65,31%. На втором месте Павел Грудинин -21,40%. Третий - Владимир Жириновский 7,13%. Четвертое место у Ксении Собчак -1,64%.

Общая явка в Приморье составила 61,24%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]