Как Приморье голосовало за Путина: от "холодно" до "горячо"
Разброс между муниципальными образованиями Приморского края по процентам голосов, поданных за Владимира Путина, превысил 15 пунктов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на предварительные данные сайта Примкрайизбиркома.
Интересно, что самый большой разрыв в симпатиях к действующему Президенту зафиксирован в двух соседних районах Приморья.
В Дальнереченском муниципальном районе Приморского края отмечен самый высокий в регионе результат кандидата в Президенты России Владимира Путина - 74,72%. Еще в трех районах электоральный рейтинг Путина перешагнул 70% голосов избирателей: Ханкайский (71,14%), Чугуевский (71,07%) и Октябрьский (70,32%).
Самую меньшую поддержку действующий Президент страны получил в Дальнегорском (59,9 %), Кавалеровском (59,29%), Ольгинском (58,71%) и Пожарском( 57,58%) районах края.
В остальных муниципальных образованиях Приморского края поддержка Владимира Путина составила в диапазоне от 60 до 70% голосов.
Напомним, что, согласно предварительным данным, на выборах Президента России, состоявшихся 18 марта 2018 года, в Приморском крае победил нынешний глава государства Владимир Путин - 65,31%. На втором месте Павел Грудинин -21,40%. Третий - Владимир Жириновский 7,13%. Четвертое место у Ксении Собчак -1,64%.
Общая явка в Приморье составила 61,24%.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.02.2018 Штаб поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина собирает наказы приморцев
-
26.01.2018 «Вести: Приморье. Интервью»: «Справедливая Россия» поддерживает Владимира Путина как кандидата в президенты
-
10.01.2018 В Приморье идет сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост главы государства
-
11.02.2016 Президента Владимира Путина предложили сделать почетным гражданином Владивостока
-
07.11.2014 Во Владивостоке ждут Владимира Путина
-
30.05.2014 Рейтинг Владимира Путина зашкаливает
Добавить комментарий