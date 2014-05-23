В Уссурийске сотрудники ГИБДД выявили факт подделки документа
Сотрудники ГИБДД отдела МВД России по городу Уссурийску, при принятии документов на восстановление ранее утерянного водительского удостоверения, обнаружили признаки подделки в свидетельстве об обучении в автошколе у 43-летнего жителя Пограничного района. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Усссурийску, в отделе полиции мужчина признался, что обратился в ГИБДД для оформления утерянного ранее водительского удостоверения. На момент утраты удостоверения у мужчины была открыта только категория вождения «С», дающая право на управление грузовым транспортом. Однако, в настоящее время, в связи со сменой рода деятельности, возникла необходимость наличия категории «В». В связи с этим, подозреваемый исправил данные в выданном ему автошколой свидетельстве об обучении.
Согласно заключению эксперта, первоначальное содержание свидетельства об обучении изменено путем дописки категории «В», то есть документ является поддельным. В отношении подозреваемого дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Использование заведомо подложного документа).
Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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