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В Уссурийске сотрудники ГИБДД выявили факт подделки документа

В Уссурийске сотрудники ГИБДД выявили факт подделки документа

Фото: Консультация юриста

Сотрудники ГИБДД отдела МВД России по городу Уссурийску, при принятии документов на восстановление ранее утерянного водительского удостоверения, обнаружили признаки подделки в свидетельстве об обучении в автошколе у 43-летнего жителя Пограничного района. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Усссурийску, в отделе полиции мужчина признался, что обратился в ГИБДД для оформления утерянного ранее водительского удостоверения. На момент утраты удостоверения у мужчины была открыта только категория вождения «С», дающая право на управление грузовым транспортом. Однако, в настоящее время, в связи со сменой рода деятельности, возникла необходимость наличия категории «В».  В связи с этим, подозреваемый исправил данные в выданном ему автошколой свидетельстве об обучении.

Согласно заключению эксперта, первоначальное содержание свидетельства об обучении изменено путем дописки категории «В», то есть документ является поддельным. В отношении подозреваемого дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Использование заведомо подложного документа).

Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.    

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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