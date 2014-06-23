ФСБ пресекла деятельность крупной ОПГ, занимавшейся хищением топлива на обьектах ТОФ
Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществляющей хищение горюче-смазочных материалов с объектов ТОФ.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на источник в Управлении ФСБ России по Тихоокеанскому флоту, в схему хищения ГСМ были вовлечены военнослужащие и служащие Министерства обороны России, занимающие должности, связанные с материально-техническим обеспечением воинских частей и кораблей флота. Преступления совершались с 2012 по 2014 годы. Похищенные нефтепродукты реализовывались представителям коммерческих организаций, а полученные денежные средства распределялись среди участников преступной схемы. По предварительной оценке, деятельность данной организованной группы ежегодно наносила экономический ущерб государству в размере около 80 миллионов рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была вскрыта схема преступной деятельности группы, определена роль каждого участника, подтверждены данные о наличии между ними сговора, а также задокументированы все этапы хищения флотского топлива.
В ходе проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято наличными денежные средства более 2 миллионов рублей, сберегательные книжки с накопительными счетами на сумму более 11 миллионов рублей, копии(оригиналы) договоров о покупке(продаже) 34 объектов недвижимости и 6 дорогостоящих автомобилей.
К настоящему времени военными следственными органами СК России по ТОФ возбуждены 34 уголовных дела в отношении 39 участников преступной группы.
Судебными органами 11 фигурантов дел приговорены к различным срокам лишения свободы, с выплатой штрафов и запретом занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и финансовой деятельностью в государственных организациях и органов местного самоуправления.
В декабре 2017 года материалы предварительного следствия в отношении организатора группы, бывшего начальника района базирования Фокино центра материально-технического обеспечения ТОФ Павла Юрина переданы на рассмотрение в Фокинский гарнизонный военный суд.
Расследование уголовного дела в отношении членов ОПГ продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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