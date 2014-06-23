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ФСБ пресекла деятельность крупной ОПГ, занимавшейся хищением топлива на обьектах ТОФ

ФСБ пресекла деятельность крупной ОПГ, занимавшейся хищением топлива на обьектах ТОФ

Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществляющей хищение горюче-смазочных материалов с объектов ТОФ.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на источник в Управлении ФСБ России по Тихоокеанскому флоту, в схему хищения ГСМ были вовлечены военнослужащие и служащие Министерства обороны России, занимающие должности, связанные с материально-техническим обеспечением воинских частей и кораблей флота. Преступления совершались с 2012 по 2014 годы. Похищенные нефтепродукты реализовывались представителям коммерческих организаций, а полученные денежные средства распределялись среди участников преступной схемы. По предварительной оценке, деятельность данной организованной группы ежегодно наносила экономический ущерб государству в размере около 80 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была вскрыта схема преступной деятельности группы, определена роль каждого участника, подтверждены данные о наличии между ними сговора, а также задокументированы все этапы хищения флотского топлива.

В ходе проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято наличными денежные средства более 2 миллионов рублей, сберегательные книжки с накопительными счетами на сумму более 11 миллионов рублей, копии(оригиналы) договоров о покупке(продаже) 34 объектов недвижимости и 6 дорогостоящих автомобилей.

К настоящему времени военными следственными органами СК России по ТОФ возбуждены 34 уголовных дела в отношении 39 участников преступной группы.

Судебными органами 11 фигурантов дел приговорены к различным срокам лишения свободы, с выплатой штрафов и запретом занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и финансовой деятельностью в государственных организациях и органов местного самоуправления.

В декабре 2017 года материалы предварительного следствия в отношении организатора группы, бывшего начальника района базирования Фокино центра материально-технического обеспечения ТОФ Павла Юрина переданы на рассмотрение в Фокинский гарнизонный военный суд.

Расследование уголовного дела в отношении членов ОПГ продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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