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Автопробег акции «Тотальный диктант» отправится из Новосибирска во Владивосток

Автопробег акции «Тотальный диктант» отправится из Новосибирска во Владивосток

24 марта колонна автомобилей международной образовательной акции «Тотальный диктант» отъедет от Новосибирского государственного университета, чтобы преодолеть 5 700 км до Владивостока. Так будет заложена новая традиция "Тотального" путешествия из предыдущей столицы проекта в новую.

Как сообщили организаторы акции, автопробег состоится на автомобилях ГАЗ «Соболь» и «Газель NEXT». Весь маршрут займет 12 дней. За эти дни команда проекта посетит девять городов: Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Ерофей Павлович, Белогорск, Хабаровск и Владивосток. В городах автопробега пройдут встречи с блогерами, журналистами и друзьями "Тотального диктанта", а также открытые научно-популярные лекции о русском языке от Владимира Пахомова, главного редактора сайта «Грамота.ру», и Натальи Кошкарёвой, председателя Экспертного совета "Тотального диктанта".

«Сезон 2017–2018 гг. для "Тотального диктанта" стал переломным. Появилось важное нововведение в жизни проекта – выбор столицы. А автопробег станет передавать эстафету от одной столицы к другой. Мы уверены, что наше "Тотальное" путешествие станет традиционным и даст возможность познакомиться лично с многочисленными участниками и друзьями проекта по всей России, а, возможно, и за рубежом, – комментирует руководитель проекта Ольга Ребковец. – Особенностью автопробега этого года станет текст, который мы создадим всем миром за эти 12 дней. Приглашаем всех друзей "Тотального диктанта" приходить на точки наших стоянок, чтобы участвовать в наших мероприятиях и стать соавтором рассказа».

4 апреля акция завершится во Владивостоке, где ее участники на пресс-конференции поделятся подробностями самого «грамотного» автопробега. 

Владивосток выбрали столицей "Тотального диктанта" в Новосибирске на конференции «Динамические процессы в современном русском языке». Поэтому 14 апреля в атриуме Дальневосточного федерального университета свой текст диктанта прочитает писательница Гузель Яхина. Новосибирск останется родиной проекта, местом расположения Штаба проекта и Экспертного совета.

В преддверии "Тотального диктанта" в приморской столице организованы бесплатные подготовительные курсы. Занятия организованы на четырех площадках в различных районах Владивостока:

·         в молодежной библиотеке «Бук»  (ул. Светланская, 55) по понедельникам с 19:00;

·         в офисе Российского союза молодежи (ул. Светланская, 59) по средам с 18:30; 

·         во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41) по пятницам с 18:30 в аудитории 1333; 

·         в Дальневосточном федеральном университете на о. Русский по субботам с 15:10 в аудитории D738. 

Материалы для курсов – как теоретические, так и практические – разработал экспертный совет "Тотального диктанта". Ведут занятия преподаватели и магистры кафедры русского языка ДВФУ и ВГУЭС. В течение полутора часов слушатели изучают и вспоминают по одному ключевому орфографическому и пунктуационному правилу, выполняют несколько упражнений, пишут мини-диктант. Завершается урок разбором диктанта.

Занятия ведут филологи. Стать слушателем курсов может любой желающий. При себе участнику занятия необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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