Автопробег акции «Тотальный диктант» отправится из Новосибирска во Владивосток

24 марта колонна автомобилей международной образовательной акции «Тотальный диктант» отъедет от Новосибирского государственного университета, чтобы преодолеть 5 700 км до Владивостока. Так будет заложена новая традиция "Тотального" путешествия из предыдущей столицы проекта в новую.

Как сообщили организаторы акции, автопробег состоится на автомобилях ГАЗ «Соболь» и «Газель NEXT». Весь маршрут займет 12 дней. За эти дни команда проекта посетит девять городов: Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Ерофей Павлович, Белогорск, Хабаровск и Владивосток. В городах автопробега пройдут встречи с блогерами, журналистами и друзьями "Тотального диктанта", а также открытые научно-популярные лекции о русском языке от Владимира Пахомова, главного редактора сайта «Грамота.ру», и Натальи Кошкарёвой, председателя Экспертного совета "Тотального диктанта".

«Сезон 2017–2018 гг. для "Тотального диктанта" стал переломным. Появилось важное нововведение в жизни проекта – выбор столицы. А автопробег станет передавать эстафету от одной столицы к другой. Мы уверены, что наше "Тотальное" путешествие станет традиционным и даст возможность познакомиться лично с многочисленными участниками и друзьями проекта по всей России, а, возможно, и за рубежом, – комментирует руководитель проекта Ольга Ребковец. – Особенностью автопробега этого года станет текст, который мы создадим всем миром за эти 12 дней. Приглашаем всех друзей "Тотального диктанта" приходить на точки наших стоянок, чтобы участвовать в наших мероприятиях и стать соавтором рассказа».

4 апреля акция завершится во Владивостоке, где ее участники на пресс-конференции поделятся подробностями самого «грамотного» автопробега.

Владивосток выбрали столицей "Тотального диктанта" в Новосибирске на конференции «Динамические процессы в современном русском языке». Поэтому 14 апреля в атриуме Дальневосточного федерального университета свой текст диктанта прочитает писательница Гузель Яхина. Новосибирск останется родиной проекта, местом расположения Штаба проекта и Экспертного совета.

В преддверии "Тотального диктанта" в приморской столице организованы бесплатные подготовительные курсы. Занятия организованы на четырех площадках в различных районах Владивостока:

· в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) по понедельникам с 19:00;

· в офисе Российского союза молодежи (ул. Светланская, 59) по средам с 18:30;

· во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41) по пятницам с 18:30 в аудитории 1333;

· в Дальневосточном федеральном университете на о. Русский по субботам с 15:10 в аудитории D738.

Материалы для курсов – как теоретические, так и практические – разработал экспертный совет "Тотального диктанта". Ведут занятия преподаватели и магистры кафедры русского языка ДВФУ и ВГУЭС. В течение полутора часов слушатели изучают и вспоминают по одному ключевому орфографическому и пунктуационному правилу, выполняют несколько упражнений, пишут мини-диктант. Завершается урок разбором диктанта.

Занятия ведут филологи. Стать слушателем курсов может любой желающий. При себе участнику занятия необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]